Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé ce mardi dans les décombres d’un immeuble ravagé par un incendie, ont annoncé les pompiers du Var. Le feu a pris tôt ce mardi matin au quatrième et dernier étage de cet immeuble d’habitations situé sur la commune de Hyères.

Durant l’opération, deux pompiers ont été légèrement blessés, a précisé le service départemental d’intervention et de secours (Sdis). Trente personnes ont été évacuées et l’action rapide des pompiers a permis de contenir le sinistre et d’éviter qu’il ne se propage aux logements adjacents. Ces deniers n’ont toutefois pu que constater que le décès de l’homme restait prisonnier de son logement.