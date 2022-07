Une cinquantaine d’incendies en cours dans le sud de la France

La sécheresse couplée d’un vent fort fait vivre des heures difficiles aux pompiers du sud de la France. De nombreux incendies sont à déplorer en ce vendredi matin dans les Bouches-du-Rhône et le Gard. 20 Minutes fait le point.

Un important incendie à Bordezac

Depuis ce jeudi, un incendie embrase les Cévennes. Pour l’heure, 620 hectares de végétation ont été ravagés par les flammes, selon le dernier bilan communiqué par la préfecture du Gard. L’incendie couvre les communes de Bordezac et Bessèges. Un bungalow, un garage et deux voitures ont été détruits et 18 sapeurs pompiers ont été légèrement blessés en intervenant au contact du feu. Les habitants de Bordezac doivent rester confinés.

Plusieurs feux à Arles

Les pompiers des Bouches-du-Rhône luttent ce vendredi matin contre un feu à Arles qui a ravagé deux hectares près de la D35. Ce feu intervient quelques heures après un autre incendie à Arles, survenu ce jeudi. Les flammes ont parcouru 70 hectares, endommagé huit maisons et un stockage de magasin et brûlé trois voitures.

250 pompiers mobilisés à Saint-Mitre-les-Remparts

La mobilisation de 250 pompiers a permis de fixer un important incendie survenu dans la nuit de jeudi à vendredi à Saint-Mitre-les-Remparts, dans les Bouches-du-Rhône. Les flammes ont ravagé cinquante hectares.









45 départs de feu dans les Bouches-du-Rhône

A 21 heures ce jeudi, les pompiers des Bouches-du-Rhône avaient dénombré plus de 45 départs de feu, dont certains d’importance, comme à Martigues, où sept hectares sont partis en fumée, ou au Puy-Sainte-Réparade, où 120 pompiers sont parvenus à fixer un incendie de quatre hectares. Au réveil ce vendredi, les soldats du feu continuent leur bataille contre de nouveaux foyers, notamment à Cabriès.