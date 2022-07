D’importants moyens sont déployés depuis ce jeudi après-midi contre un violent incendie dans la région d’Arles (Bouches-du-Rhône). Le feu est parti depuis des roseaux et des broussailles vers midi, avant de se propager rapidement et de sauter la nationale 113, un axe stratégique qui assure la jonction de l'A54 entre Nîmes et Marseille, a-t-on appris auprès des pompiers des Bouches-du-Rhône.

Sur le secteur, quatre Canadair et 120 pompiers sont dans une sorte de « guérilla urbaine » pour « tout faire » pour éviter que le feu, qui a parcouru une trentaine d’hectares, n’atteigne les habitations ou les commerces proches, ont détaillé les pompiers. La N113 a été coupée dans les deux sens.