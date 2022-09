Sachez-le tout de suite, l’histoire se termine bien. Les pompiers de Loire-Atlantique​ ont eu à accomplir une mission pas comme les autres mardi après-midi. Peu avant 18h, ils ont en effet été sollicités pour porter secours à un cheval en grande difficulté dans un étang, à Sautron, au nord-ouest de Nantes. L’animal s’était enfoncé dans le plan d’eau et, enlisé, ne parvenait pas à se dégager, malgré les tentatives de son propriétaire.

Dix sapeurs-pompiers et six engins du service départemental d'incendie et de secours ont été mobilisés. Leurs efforts ont été récompensés puisque le cheval a pu être extrait de la vase, sans blessure. Il était toutefois épuisé. Il a été pris en charge par un vétérinaire.