Que s’est-il passé ce mercredi matin rue des Phocéens, dans le centre-ville de Marseille ? Un homme retranché avec une arme blanche a été interpellé par le Raid dans cette rue du 2e arrondissement de la cité phocéenne, a appris 20 Minutes Marseille auprès de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.

Selon nos informations, l’homme a tué à l’arme blanche lors d’une prise d’otages sa mère et blessé deux autres personnes, sa femme et sa fille. Le pronostic vital de sa compagne, hospitalisée à la Timone, est engagé. Deux autres enfants étaient présents dans l’appartement au moment des faits et sont indemnes.

Sur place, des témoins font état de deux coups de feu avant l’intervention des forces de l’ordre. Contacté, le parquet de Marseille, qui s’est rendu sur place, indique que le père de famille avait manifestement des problèmes psychiatriques. La piste du drame familial est pour l’heure envisagée. De nombreux véhicules de police sont sur place, ainsi que le maire de secteur.