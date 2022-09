Il va passer ses premières heures derrière les verrous. A l’origine d’un dramatique accident qui a coûté la vie à une mère et sa fille dimanche soir à Brandivy (Morbihan), un jeune homme de 25 ans a été mis en examen ce mardi pour homicide involontaire aggravé par la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et délit de fuite et blessures involontaires aggravées par les mêmes circonstances. Placé en détention provisoire en attendant son procès, il encourt dix ans de prison et 150.000 euros d’amende.

Le drame s’est noué vers 19h sur une route départementale de cette petite commune rurale. Alors qu’elles marchaient sur le bas-côté, une femme de 30 ans et sa fille âgée de 2 ans ont été fauchées par une voiture. Malgré l’intervention rapide des secours, les deux victimes sont décédées. Le père, qui marchait à leurs côtés, a été pris en charge en état de choc par les services médicaux.

Un taux de 1,7 gramme d’alcool dans le sang

Après la collision, le conducteur a pris la fuite avant d’être rapidement identifié et interpellé par les gendarmes. Son contrôle d’alcoolémie s’est révélé positif avec un taux d’alcool de 1,7 gramme dans le sang. Âgé de 25 ans, il est « inconnu de la justice et inséré socialement », précise dans un communiqué le parquet de Vannes.

En garde à vue, le jeune homme a reconnu « être le conducteur en cause », indiquant qu’il avait pris le volant alcoolisé « pour rentrer chez lui ». Selon ses propos rapportés par le parquet, il ne se serait en revanche « pas rendu compte qu’il avait percuté deux personnes ».