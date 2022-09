Tout a commencé par un coup de fil au standard de la police toulousaine lundi, peu avant midi. Au bout du fil, un homme explique qu’il est avec une amie menacée par des agresseurs et qu’il va régler le problème lui-même. Une patrouille est immédiatement envoyée sur place, dans le quartier Croix-de-Pierre. Et lorsque les policiers arrivent à l’adresse indiquée, une scène surréaliste les attend dans le parking de l’immeuble : un homme court torse nu, tenant à la main deux longs couteaux de cuisine. Sur injonction des fonctionnaires, il lâche ses armes et se laisse interpeller sans difficulté.

Il présente ses excuses aux policiers

Il reconnaît immédiatement qu’il est l’auteur de l’appel et, qu’effectivement, au cours d’un apéro pris chez lui, son amie lui a confié qu’elle se sentait menacée. N’écoutant que son courage, il a donc décidé de prendre les choses en main, sa paranoïa sans doute un peu exacerbée par l’alcool. L’éthylotest s’est affolé jusqu’à 1,5 g. Et d’ailleurs, la patrouille n’a repéré aucun individu menaçant dans secteur… à part lui.

Cet homme de 34 ans, totalement inconnu des services de police, s’est excusé après avoir recouvré ses esprits. Il a été relâché, mais il devra s’expliquer à nouveau le 12 avril 2023 devant le tribunal correctionnel où il comparaîtra pour « port d’armes prohibées » sur le domaine public.