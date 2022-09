Un terrible drame s’est produit dimanche en fin de journée sur la commune de Brandivy dans le Morbihan. Alors qu’elles circulaient à pied sur le bas-côté de la route départementale 103, une femme de 30 ans et sa fille de deux ans et demi ont été fauchées par une voiture vers 19h, a-t-on appris auprès de la préfecture. Malgré l’intervention rapide des secours, les deux victimes sont décédées. Le père, qui marchait à leurs côtés, a été pris en charge en état de choc par les services médicaux et transporté au centre hospitalier de Rennes.

Après l’accident, le conducteur, qui était fortement alcoolisé, a pris la fuite. Âgé de 25 ans, il a été rapidement interpellé et placé en garde à vue. La préfecture du Morbihan rappelle dans un communiqué que les conduites sous l'empire d'alcool ou de stupéfiants sont déjà responsables de onze accidents mortels sur vingt-six depuis le début d’année dans le Morbihan.