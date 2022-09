Il pensait que son subterfuge passerait inaperçu. C’était sans compter sur une habitante du quartier de Croix-Daurade, à Toulouse, qui a assisté à la scène. Peu avant 4 heures, ce vendredi matin, un conducteur de moto chute lourdement sur la route, abîmant le grillage d’une maison au passage. Blessé, il se relève et, une riveraine constate qu’il va cacher le deux-roues un peu plus loin.

Les secours sont appelés et il est emmené à l’hôpital. Venus sur les lieux de l’accident, les policiers recueillent le témoignage de l’habitante qui leur révèle où se trouve la grosse cylindrée. En passant la plaque d’immatriculation au fichier, ils constatent que cette moto a été volée en juillet dernier. Et que de surcroît, le jeune blessé n’est pas détenteur du permis de conduire. Après les soins, il a été interpellé et placé en garde à vue.