Jeudi, peu avant midi, un Toulousain se trouvait sur l’île du Ramier, non loin de la piscine Nakache, lorsqu’il a croisé la route d’un autre homme. Sans raison, si ce n’est celle de voler, ce dernier s’en est pris à lui pour lui dérober son portable et sa chaîne cou. Et pour arriver à ses fins, l’agresseur de 30 ans n’a pas hésité à utiliser un skate pour porter des coups à sa victime, au niveau de la tête et du dos.

Alertés, les policiers se sont rapidement rendus sur place et ont réussi à interpeller le trentenaire violent. Il a été placé en garde à vue et s’y trouvait toujours ce jeudi. Sa victime s’est en sortie avec des blessures légères, mais certainement traumatisée.