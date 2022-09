Le secteur du lycée d’Estienne-d’Orves est bouclé ce vendredi après-midi près du centre-ville de Nice. Quatre personnes ont été légèrement blessées dans une avenue située dans le prolongement de l’établissement, vraisemblablement par des tirs de plomb selon plusieurs sources concordantes.

Le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) des Alpes-Maritimes confirme à 20 Minutes que seulement deux d’entre elles ont dû être prises en charge par les pompiers. Une seule a été hospitalisée. La police est sur place et demande sur Twitter d'« éviter les lieux » et de « ne pas gêner la circulation des véhicules de secours ».

[#OpérationEnCours] Opération de police en cours secteur Estienne d'Orves, à #Nice06 Ouest. Évitez les lieux. Ne gênez pas la circulation des véhicules de secours. N'appelez plus le 17 Police-Secours : évènement en cours de gestion. pic.twitter.com/v98AzvC0bb — Police Nationale 06 (@PoliceNat06) September 2, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Des tirs de petits plombs »

Le maire de la ville Christian Estrosi est également présent. Il confirme ainsi que « quatre personnes ont été touchées par des tirs de petits plombs ». Et précise que « trois sont déjà rentrées chez elles et ne nécessitaient pas de soin ». Seule « une jeune fille [âgée de 17 ans et atteinte au bras] a été conduite à Lenval pour une blessure superficielle ».

Sur Twitter, le réseau de transports en commun Lignes d’Azur indique que les arrêts « Estienne d’Orves », « Châteauneuf » et « Tzarewitch » ne sont actuellement pas desservis « en raison d’une intervention de police ».