Les faits remontent à lundi. Vers 12h30, une personne âgée de 89 ans est retrouvée inanimée devant son immeuble de l’ouest de Cannes. Malaise ? Mauvaise chute ? Sur les images de vidéosurveillance, le gardien de la résidence découvre que la vieille dame, lourdement blessée mais dont les jours ne sont pas en danger, a en fait été victime d’une agression particulièrement violente. Et perpétrée par trois mineurs de 14 et 15 ans.

Un des garçons la frappait au visage la faisant chuter, le deuxième lui volait son sac à main pendant que l’autre filmait la scène avant de la laisser pour morte, inconsciente, au sol. Les deux derniers ont été interpellés mercredi après que le premier, qui était activement recherché, a été conduit au commissariat par sa famille dès mardi. Tous trois ont été déférés ce jeudi après-midi, annonce le parquet de Grasse. Et ils devront répondre de leurs actes devant le tribunal pour enfants le 30 novembre.

Concernés par une autre affaire de tentative de vol

Les trois mis en cause seront notamment poursuivis pour des « violences aggravées commises au préjudice d’une personne particulièrement vulnérable ». Ils ont été, dans le cadre de leur contrôle judiciaire, placés dans des centres éducatifs fermés (Marseille, Bordeaux et Saint-Etienne). Le parquet de Grasse précise que l’auteur des coups, âgé de 14 ans, et celui qui a dérobé le sac, 15 ans, sont également concernés par une autre affaire : une tentative de vol avec dégradations commise en réunion le 27 juillet.

En attendant, l’octogénaire reste hospitalisée. Elle souffre « d’ecchymoses, d’érosions aux membres et d’un important traumatisme cranio-facial avec contusions », selon les constatations d’un médecin légiste qui a fixé l’incapacité totale de travail à 7 jours.