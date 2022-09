Drame à la caserne des sapeurs-pompiers à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle), près de Nancy. Un soldat du feu professionnel, âgé de 36 ans, a mis fin à ses jours pendant son service mercredi soir en sautant du haut de la grande échelle. Grande échelle qu’il avait déployée à 30 mètres de hauteur dans la cour de sa caserne.

Sous-officier, père d’un enfant de 4 ans et également pompier volontaire à la caserne de Val de Seille, il avait été mobilisé au cours de l’été pour les incendies qui ont ravagé la Gironde.​

Des collègues « plongés dans le désarroi »

Le centre d’intervention de Tomblaine qui compte 55 sapeurs-pompiers professionnels et une quarantaine de volontaires est sous le choc. « L’ensemble de ses collègues et le corps départemental sont plongés dans le désarroi suite à cette disparition soudaine et douloureuse », a confié jeudi à l’AFP le lieutenant-colonel Bertrand Lepoutère, officier de communication pour le SDIS 54. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de ce décès survenu sur un lieu de travail.