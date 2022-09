Une assistante maternelle de 50 ans a été tuée mercredi, poignardée de plusieurs coups de couteau par son mari. Le drame s’est noué l’après-midi au domicile du couple, à Villeurbanne ( Rhône) alors que deux de leurs enfants se trouvaient dans l’appartement. L’époux, âgé de 60 ans, s’est rendu de lui-même au commissariat, indiquant vers 16 heures ce qu’il venait de faire.

Des enfants témoins

Aussitôt, les secours sont intervenus et ont tenté de la ranimer pendant une heure. Son décès a été prononcé vers 17 heures. Ses enfants, âgés de 19 et 9 ans, ont été pris en charge et envoyés à l’Hôpital Mère Enfant de Bron. Selon les pompiers, un troisième enfant de 5 ans, qui était gardé par la victime, a également été témoin de la scène.

Le parquet de Lyon a ouvert une enquête du chef « d’homicide volontaire par conjoint » et a saisi les services de la Sûreté départementale. Il s’agirait du 79e féminicide de l’année, selon un décompte actualisé du collectif Féminicides par compagnons ou ex.