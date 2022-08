C’est un sauvetage un peu particulier qu’ont réalisé vendredi dernier les pompiers de charente-maritime ​sur une plage de la côte sauvage, aux Mathes. Un jeune garçon de 12 ans jouait dans un trou creusé dans le sable quand il s’est retrouvé complètement enseveli, si bien que « seul son visage était visible », expliquent les pompiers sur leur page Facebook.

Appelés en fin d’après-midi ce jour-là, les secours ont d’abord conseillé de ne pas tenter de bouger l’enfant au risque d’aggraver son ensevelissement. « Toute tentative pour le dégager s’avérait encore plus dangereuse, du fait de l’instabilité du trou », ont précisé les pompiers.

A leur arrivée, les secours ont tout de suite équipé le jeune garçon d’un masque à oxygène pour protéger ses voies respiratoires. L’opération a ensuite consisté à sécuriser le trou avec des plans durs et à creuser, avec l’aide de la police municipale et des gendarmes. L’enfant a été délivré de son piège sablé en moins de 30 minutes et se porte bien.