C’était une fin de journée estivale comme Marie* en a vécu des centaines. Ce lundi, avec une amie, la jeune Marseillaise de 23 ans profite de la chaleur ambiante pour se prélasser en maillot sur les rochers qui bordent le Petit Nice, haut spot de baignade situé dans le septième arrondissement de la cité phocéenne. « On remarque un groupe de policiers avec d’autres gens, raconte Marie. On les entend parler d’histoire de photos mais on ne comprend pas trop ce qui se passe. L’un d’eux, en civil, me fait signe de venir le voir. Et il m’explique qu’il a attrapé un garçon en train de faire des photos, dont des photos de moi qu’il a retrouvé dans son téléphone et qu’il avait partagé sur Messenger. J’étais en maillot de bain et il a pris en photo mes fesses. Il a ajouté qu’il avait envoyé ces photos sur un groupe ou à quelqu’un. »

De passage sur le bord de mer, comme le rapporte La Provence, les forces de l’ordre ont en effet arrêté cet homme âgé de 42 ans, suspecté d’avoir photographié les parties intimes d’au moins cinq baigneuses, dont Marie et son amie. Sur le moment, la jeune Marseillaise peine à réaliser ce qui s’est passé quelques minutes plus tôt. « Je pense qu’il devait être juste à côté mais on ne l’a pas remarqué, souffle-t-elle. Mon amie a reconnu ses chaussures quand il était près des policiers. »

« On se sent souillée »

Les policiers assurent la jeune fille de la suppression des photos, mais lui demandent si elle compte porter plainte. « Au début, j’ai dit que non, rapporte Marie. Mais au moment où je suis retournée m’installer auprès de ma copine, je vois qu’ils appellent d’autres filles, à côté de moi, qui, elles aussi, sont concernées. Ils les appellent une par une pour leur dire la même chose. On apprend que l’une des concernées a 17 ans. Elle est donc mineure. Et c’est là que j’ai eu le déclic. »

Et de confier : « J’ai mis du temps à comprendre. Et on se sent un peu souillée. Ces photos, on sait pas du tout où elles vont finir… J’étais en maillot de bain, heureusement, mais je pense aux filles autour de moi qui étaient topless. Je me suis mise cinq minutes sur le ventre, et ça a suffi pour qu’un vieux pervers prenne en photo mes fesses… »

« On n’a pas à faire attention »

Sous le choc, la jeune femme appelle sa mère. « Elle m’a dit qu’en même temps, j’étais en maillot… Je me suis énervée. Ce n’est pas possible un discours comme ça. C’est la preuve que ce genre de choses devient trop normalisé. Mais il ne faut pas se laisser faire. On ne peut même plus bronzer tranquille sans se faire emmerder. » Au commissariat, le policier qui enregistre sa plainte la quitte en lui conseillant de faire attention. « On lui a répondu qu’on n’avait pas à faire attention » , s’indigne Marie.

A la sortie du commissariat, un homme importune la jeune femme. « Il m’a répété avec insistance : "Vous êtes charmante", alors que je voulais juste être tranquille. Deux minutes plus tard, un autre homme m’a bousculé et insulté… ». Elle s’indigne : « C’est pour ça que j’ai porté plainte, pour que ce genre de comportements à Marseille ne soit plus banalisé. J’ai entendu parler de tellement de choses sur les plages. Il y a même cette application lancée récemment. C’est une bonne chose, mais elle ne devrait pas exister ! » La ville de Marseille teste en effet depuis cet été sur les plages une application contre le harcèlement.​

Sur ses réseaux sociaux, quelques heures après avoir porté plainte, Marie poste une story pour raconter sa mésaventure, et sensibiliser les jeunes filles de son entourage. « Une amie de lycée m’a répondu en me disant qu’il lui était arrivé la même chose, une semaine plus tôt, au même endroit… » L’homme a été placé ce lundi soir en garde à vue, pour « atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation de l’image d’une personne sans son consentement ».

*Le prénom a été changé à la demande de l’intéressée.