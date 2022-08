Une dispute conjugale a tourné au drame samedi soir à Plougonver dans les Côtes-d’Armor. Vers 23 heures, les pompiers sont intervenus dans une habitation pour porter secours à un homme de 41 ans qui venait d’être poignardé. Transporté dans un état grave au centre hospitalier de Saint-Brieuc, il s’est vu prescrire 16 jours d’interruption temporaire de travail. C’est sa conjointe, âgée de 31 ans, qui a appelé les gendarmes et s’est accusée de lui avoir porté un coup de couteau au niveau du thorax.

En garde à vue, la femme a reconnu les faits, justifiant son geste « en expliquant être victime de violences conjugales depuis 2017 », indique dans un communiqué Nicolas Heitz, procureur de la République de Saint-Brieuc. « Sous l’emprise de son compagnon », elle n’aurait cependant jamais dénoncé les faits. « Un certificat médical était établi et constatait la présence de multiples hématomes, fixant à dix jours l’interruption temporaire de travail de celle-ci », poursuit le procureur.

Placée sous contrôle judiciaire

Présentée au parquet, la trentenaire a été mise en examen pour tentative d’homicide volontaire​ et placée sous contrôle judiciaire. Elle a interdiction d’entrer en contact avec la victime, de se présenter à son domicile et sur son lieu d’hospitalisation. Elle a également interdiction de quitter les Côtes-d’Armor et doit fixer sa résidence chez sa mère.

Présents au moment du drame, les deux enfants du couple, âgés de 4 et 10 ans, ont été pris en charge par la famille. Sous l’autorité d’un magistrat instructeur, les investigations se poursuivent « afin de permettre la manifestation de la vérité », conclut Nicolas Heitz.