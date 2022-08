A contresens et, qui plus est, dans une voie de bus. La conduite pour le moins approximative d’une automobiliste toulousaine n’a pas manqué d’attirer l’attention d’une patrouille de police. La scène a lieu peu après minuit dans la nuit de lundi à mardi dans le quartier des Carmes, au centre de la Ville rose. Mais le plus étonnant, c’est que cette conductrice de 26 ans a voulu se faire passer pour la femme invisible : après avoir coupé le contact, elle a bondi sur la banquette arrière en mode « ce n’était pas moi au volant ».

Évidemment, la feinte n’a pas fonctionné. La jeune femme, « en état d'ébriété manifeste » selon une source policière mais qui a refusé de souffler dans l’éthylotest et n’a pas manqué de se rebeller, a été conduite directement en cellule de dégrisement. Son passager, probablement aussi médusé que les fonctionnaires, a été laissé sur place.