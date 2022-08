Les faits se sont produits tout juste avant dix heures ce mardi matin à Strasbourg. Un homme a fait une chute deux mètres dans une fosse de la rue Charles-Friedel, une petite rue proche du parc des Deux Rives. Il est grièvement blessé et a été transféré en urgence absolue à l’hôpital, indique dans un rapport le Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin (SDIS 67).

Son sauvetage et son extraction de la fosse ont mobilisé plus de 16 sapeurs-pompiers dont notamment l’équipe spécialisée du Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (GRIMP).