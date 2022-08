Que s’est-il passé à Vignoc, en Ille-et-Vilaine ? Le corps d’un adolescent, né en 2006, a été découvert dimanche devant une maison. Les premières investigations ont conduit au placement en garde en vue du beau-père de nationalité américaine, a-t-on appris ce lundi auprès du parquet de Rennes.

Selon le procureur de la République Philippe Astruc, « dimanche un peu avant 8 heures des riverains ont alerté les secours s’agissant de la découverte du corps d’un adolescent ». Né en 2006, l’adolescent a été découvert « inanimé devant la clôture de l’habitation familiale située à Vignoc », à une vingtaine de kilomètres au nord de Rennes, précise le magistrat, confirmant une information de France Bleu.

Une autopsie pratiquée

Si « le constat du décès était rapidement opéré et des lésions importantes constatées », « les premières investigations ont conduit dimanche en début d’après-midi au placement en garde à vue sous la qualification d’homicide volontaire du beau-père de la victime », indique le procureur.

De nationalité américaine et né en 1988, le beau-père de la victime a vu sa garde à vue prolongée lundi. Une autopsie du corps de la victime était également prévue lundi. « Si les causes de la mort ne sont à ce stade pas établies, l’hypothèse de l’intervention d’un tiers est privilégiée », a expliqué Philippe Astruc. Un magistrat du parquet de Rennes et un médecin légiste s’étaient rendus sur place dimanche. Une enquête criminelle a été ouverte.