Le drame s’est produit ce lundi à la mi-journée à Mulhouse. Un violent incendie a ravagé plusieurs appartements d’un petit immeuble de quatre étages de la rue Drouot, au nord-est de la ville. « L’incendie s’est déclenché au 1er étage, a percé jusqu’au 2e étage et s’est également propagé dans la cage d’escalier » indique la préfecture du Haut-Rhin dans un communiqué.

Malgré l’intervention rapide et fournie des sapeurs pompiers et du SAMU, une enfant âgée de 5 ans est décédée à la suite de l’incendie. Un enfant de sept ans et une femme de 32 ans sont en urgence absolue et sept autres personnes sont en urgence relative. Elles ont été transportées vers le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA).

« À ce stade, précise le communiqué, les circonstances à l’origine de l’incendie ne sont pas connues et une enquête est en cours pour les déterminer avec précision ».