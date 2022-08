Un important feu de forêt est en cours depuis ce lundi midi en Alsace. Précisément dans le camp militaire entre les communes de Haguenau et d’Oberhoffen-sur-Moder, dans le Bas-Rhin, d’où les fumées sont visibles à plusieurs kilomètres.

Sur place, 75 pompiers et 29 véhicules sont engagés afin de maîtriser les flammes. Les soldats du feu « sont confrontés à un feu de forêt en strate herbacée et arbustive de résineux. Trois groupes d’interventions feu de forêt ont été engagés et luttent actuellement contre le sinistre. La lutte rendue difficile en raison des conditions météorologiques (vents tournants) », écrit le Service d’incendie et de secours du Bas-Rhin (Sdis 67) dans un communiqué.

Peu avant 15 heures, environ six hectares avaient brûlé.