On ignore encore le contexte du drame. Dimanche soir à Niort, un homme d'origine soudanaise a été tué à l'arme blanche et un autre grièvement blessé. Selon la préfecture, une victime est décédée dans la rue « après plusieurs coups de couteau dans la région thoracique » et l'autre est dans un état « très inquiétant », hospitalisée à Niort. Le parquet de Niort a indiqué qu'un suspect avait été interpellé par des policiers et placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de Niort.

A 20 h, devant de nombreux témoins

Selon le maire Jérôme Baloge, qui s’est déplacé sur les lieux, les victimes sont de nationalité soudanaise. Les circonstances de la scène, qui a eu lieu vers 20h dans le centre-ville de Niort près d'une place très animée et devant des dizaines de témoins, n'ont pas été précisées. Selon des témoins cités par Le Courrier de l'Ouest, le suspect a pris la fuite après son geste mais il a été rattrapé par des policiers. L'un d'eux a indiqué avoir vu deux personnes à terre, dont l'un saignait beaucoup. Le parquet de Niort s'est dessaisi au profit du pôle criminel de celui de Poitiers.