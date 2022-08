Non, ce n’est pas une blague. Les gendarmes ont intercepté ces derniers jours, sur l’autoroute A9, en Occitanie, un automobiliste dont le chargement dépassait très largement le poids autorisé : un barda pas possible (des pneus, des échelles, des vélos, etc.) était posé sur le toit du véhicule, tenu par un filet et des tendeurs.

« Malgré l’excellente pêche que notre délinquant de la route semblait avoir effectuée ce jour-là, nos gendarmes du peloton d’autoroute de l’A9 ont été obligés de sévir », ont rapporté les gendarmes, dimanche, sur Facebook. La voiture a été mise sur une dépanneuse (avec son chargement !) et le conducteur a été verbalisé.





Les gendarmes rappellent qu’un excès de surcharge sur un véhicule peut coûter de 135 à 1.500 euros d’amende pour les contrevenants. Plus de 20 % de surcharge sur une voiture peut même amener le conducteur devant la justice.