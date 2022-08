C’est la journée mondiale du chien ce vendredi. L’occasion de rappeler que beaucoup trop d’animaux sont victimes de maltraitances chaque année. Jeudi vers 22h15, une habitante de la rue Dupont-des-Loges à Rennes ​a ainsi appelé la police après avoir été témoin d’une scène particulièrement cruelle en pleine rue.

Un individu né en 1993 s’est déchaîné contre son chiot malinois d’un mois et demi en lui assénant des coups de pied, en le traînant par terre et en le soulevant violemment par le cou. L’homme a été rapidement interpellé et ramené au commissariat où il a été placé en garde à vue. Il a écopé d’une contravention de 4e classe d’un montant de 135 euros. Son chien lui a par ailleurs été retiré et ne lui sera pas restitué.