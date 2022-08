Une femme de 60 ans est décédée, jeudi, à Montcavrel, dans le Pas-de-Calais. Son petit-fils de 5 ans est « en urgence absolue ». Tous deux ont été fauchés par une voiture alors qu’ils circulaient à vélo, a-t-on appris auprès du ministère public et des pompiers.

Conducteur « perdu dans ses pensées »

Le garçonnet, transféré au CHR de Lille, souffre « d’une fracture du bassin et d’un trauma crânien », a indiqué, à l’AFP, Philippe Sabatier, procureur adjoint à Boulogne-sur-Mer. Une petite-fille de 7 ans qui les accompagnait, également à bicyclette, est indemne mais a été prise en charge en état de choc, a-t-il ajouté.

Les victimes ont été fauchées par l’arrière jeudi après-midi, par une voiture qui roulait « a priori entre 50 et 70 km/h ». Le conducteur était « perdu dans ses pensées », plaide « une faute d’inattention » et « ne s’en est rendu compte qu’au moment où il les a percutés ». Il est âgé de 53 ans et a été placé en garde à vue. Aucune « trace de stupéfiant, ni d’alcool » n’a été dépistée, a souligné le magistrat.