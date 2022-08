Volé cet été aux thermes de Plombières-les-Bains, dans les Vosges, un buste représentant Hercule a été retrouvé chez un ressortissant luxembourgeois de la région, a indiqué la gendarmerie, ce jeudi, dans un communiqué de presse.

Le 9 août dernier, la direction des thermes s’aperçoit de la disparition du buste, un objet de 80 kilos, daté du XIXe siècle et estimé à 30.000 euros. La sculpture, prêtée par le musée du Louvre depuis 1934, se trouvait dans la salle qui sert de zone de repos aux curistes. Mais les thermes étaient fermés depuis 2020 pour des travaux de réhabilitation. « Il n’y a pas eu d’effraction et de dégradation. C’est zone qui n’était sécurisée » précise la gendarmerie à 20 Minutes.

Un deuxième homme mis hors de cause

Selon les enquêteurs, le buste aurait été volé entre le 1er et le 9 août. L’enquête, qui a été confiée à la brigade des recherches de Remiremont par le parquet d’Epinal, a permis d’identifier « grâce à un témoignage » un véhicule utilitaire, immatriculé au Luxembourg, aperçu à proximité des thermes, a précisé la gendarmerie. L’Office central de lutte contre le trafic de biens culturels a également été saisi pour vérifier que le buste n’avait pas fait « l’objet d’une commande sur le marché illégal de la revente d’objet d’art », a-t-elle ajouté.

Le suspect, identifié comme un ressortissant luxembourgeois rénovant une maison dans les Vosges, a été interpellé le 23 août. Un deuxième homme, son logeur et beau-frère, arrêté lui aussi, a rapidement été mis hors de cause. Le même jour, lors de la perquisition, les gendarmes ont retrouvé le buste quelque peu endommagé, douze chaises, deux lithographies et un plan sur support métallique également dérobés dans les thermes. L’homme est convoqué devant le tribunal judiciaire d’Épinal le 25 mai 2023.