Le parquet de Saumur (Maine-et-Loire) a ouvert ce mercredi une information judiciaire en « recherche des causes de la disparition » après la disparition inquiétante d’Yvon Gérard. Réputé à Metz pour avoir été l’ancien directeur du Moselle Open, tournoi de tennis ATP, et pour être le promoteur immobilier du très attendu hôtel Starck, cet homme de 54 ans n’a plus donné signe de vie depuis plus d’une semaine.

La voiture de ce notaire parisien, installé depuis la crise sanitaire dans le département du Maine-et-Loire, avait été retrouvée le 18 août dans la forêt d’Allonnes, entre Angers et Tours.

Forêt et plans d’eau fouillés

« Des moyens humains et matériels importants ont été mis en place pour le retrouver, sans succès à ce jour, indique Marine Labarthe, substitut de la procureure de la République de Saumur. La forêt a été fouillée à l’aide d’un chien spécialisé et des plongeurs ont été appelés en renfort pour étendre les recherches aux nombreux points d’eau situés à proximité de la zone de disparition. » L’hypothèse d’un suicide est privilégiée par les enquêteurs.

Dessiné par le célèbre designer parisien Philippe Starck, l’hôtel Starck (de son vrai nom Maison Heler) est un étonnant immeuble surmonté d’une maison bourgeoise. Les travaux, lancés fin 2018, ont pris beaucoup de retard. Le 6 juillet, un incendie est survenu sur le chantier.