A malin, malin et demi. Le mercredi 18 août, une jeune Toulousaine de 20 ans repère sur Le Bon Coin l'iPhone 13 de ses rêves : un appareil neuf à 900 euros. Dont le propriétaire est en plus très réactif, puisqu’il lui propose de plier l’affaire le jour même et lui donne rendez-vous à 17 heures à la station de métro Argoulets.

A l’heure dite, un jeune homme se présente à elle avec le fameux iPhone dans sa boîte d’origine encore sous blister. Il a même sur lui la facture d’une enseigne d’électroménager indiquant qu’il a acheté l’appareil 1.400 euros. L’acheteuse insiste pour voir le téléphone. Il lui répond qu’il ne sera plus neuf s’il ouvre l’emballage. Elle décide de lui faire confiance et lui remet l’argent. Mauvaise intuition et grosse désillusion à l’ouverture de la boîte : le téléphone n’a que la taille d’un iPhone, c’est même, cauchemar des puristes, un Android. Et évidemment le vendeur ne répond plus en ligne.

Elle joue les fausses acheteuses

Mais la victime décide de lui tendre un piège. Elle crée un nouveau profil sur le site et se met en quête d’un iPhone 13 neuf à prix cassé. Bingo, elle retrouve la même offre. Et acquiert la certitude d’avoir affaire au même arnaqueur quand le vendeur lui donne rendez-vous ce lundi… À 17 heures à la station de métro Argoulets. Elle demande à sa mère de jouer la cliente et prévient la police de la transaction.

Le jeune homme, inconnu des services de police jusqu’ici, a été interpellé en flagrant délit avec un nouvel pseudo-iPhone bien emballé. Il est toujours en garde à vue ce mardi et les enquêteurs cherchent notamment à savoir où il se procurait les fausses factures.