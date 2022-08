Aucun blessé n’est à déplorer. Mais on n’est pas passé loin du drame dans la nuit de samedi à dimanche dans le Finistère. Selon Le Télégramme, un homme de 41 ans qui circulait à scooter sur la RN12 entre Morlaix et Brest a été intercepté vers 2h40 du matin par le peloton de surveillance et d’intervention de gendarmerie de Brest-Landerneau. Pendant près de 35 kilomètres, l’individu a roulé à contresens sur la quatre voies, plusieurs voitures l’évitant de peu.

Au moment de son contrôle au niveau de la commune de Kersaint-Plabennec, le quadragénaire présentait un taux de 1,48 gramme d’alcool par litre de sang. Ramené à son domicile, il devra prochainement s’expliquer devant le tribunal judiciaire de Brest.