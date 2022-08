Un homme exhibant une arme et tirant en l’air, en pleine rue. La scène, survenue dimanche soir aux alentours de 19 heures à Colomiers, dans la banlieue de Toulouse, a forcément inquiété les riverains. Et quand des patrouilles de police, nationale et municipale, ont convergé vers le lieu des détonations, elles ont effectivement retrouvé un jeune homme, une arme à la main, au milieu d’un attroupement d’une douzaine de personnes.

Contrairement aux habitants du secteur, l’homme armé avait l’air serein. Et pour cause : un autre jeune est sorti du rang pour expliquer tout bonnement aux policiers qu’ils se trouvaient, en fait, sur le tournage d’un clip de rap.

Une arme factice louée

Le « réalisateur », âgé de 18 ans, a même produit le contrat de location de l’arme de cinéma, au percuteur soudé et approvisionné avec des balles à blanc. Mais il a aussi reconnu qu’il avait totalement omis de prévenir la mairie ou la préfecture de l’événement. Finalement, l’acteur armé, âgé de 17 ans, et l’organisateur ont eu droit à une vraie arrestation, avant d’être relâchés.