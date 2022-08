Les orages qui frappent l’arc méditerranéen ont provoqué la mort d'une personne en Corse et en ont blessé neuf autres. Ils sont également la cause de nombreux dégâts matériels et humains, à terre comme en mer, qui restent encore à évaluer.

Selon la préfecture maritime, il y a « entre 60 et 70 opérations en cours actuellement en mer ou sur le littoral » corse, dans un « secteur Ouest-Corse, Calvi, Balagne et un peu au Cap Corse ». Les vents y ont soufflé à plus de 200 km/h dans certaines rafales.

« Une grande majorité de ces opérations sont pour des échouements, des bateaux retournés ou en perdition, dont le mouillage a rompu », a précisé un porte-parole de la préfecture maritime, en déplorant « plusieurs blessés sur les bateaux » sans qu’il y ait « de pronostic vital engagé ».

« Vu l’état de la mer et de la météo, les moyens d’interventions étaient bloqués à quai jusqu’à peu et les hélicoptères ne pouvaient pas voler. La météo commence à redescendre un peu, donc les moyens vont pouvoir ressortir, mais beaucoup d’interventions vont être à traiter dans les prochaines heures », a-t-il indiqué ce jeudi matin.