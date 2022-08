Une guide âgée de 26 ans et sa cliente de 30 ans ont été retrouvées mortes vendredi en fin de journée dans le massif du Mont-Blanc (Alpes) à Chamonix, a indiqué ce samedi à l’AFP la gendarmerie​ de Chamonix.

« Elles ont été découvertes vers 18h15 » par le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de la commune de Chamonix, a indiqué à l’AFP une source en gendarmerie, après avoir chuté alors qu’elles empruntaient la voie normale de l’aiguille du Peigne.

Danger avec la sécheresse

Les corps des victimes, toutes deux Françaises, « ont été trouvés dans une face de l’aiguille par des témoins qui parcouraient également le sommet et qui ont passé l’alerte », a expliqué le PGHM. Il s’agit d’un accident et une enquête pour déterminer les causes de celui-ci est en cours, a ajouté cette même source.

« La haute montagne est devenue plus dangereuse avec la sécheresse mais l’accès ne faisait pas l’objet d’interdiction particulière », a précisé le PGHM. Le 5 août, deux refuges permettant l’ascension du Mont-Blanc ont été fermés en raison du « danger de mort » que représentent de nombreuses chutes de pierres dues à la sécheresse.