Une enfant de cinq ans est morte, mardi soir à Marignane (Bouches-du-Rhône), alors qu’elle se baignait dans l’Etang de Berre, à côté de Marseille. Il était 19 heures passées lorsque les pompiers ont alerté le Cross (Centres régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer) que deux enfants se trouvaient en difficulté, à la dérive, sur une bouée gonflable emportée par le vent au large de la plage du Jaï.

Les moyens de secours déployés ont permis de récupérer la première fillette, âgée de trois ans selon la préfecture maritime, et en état d’hypothermie avancé. La seconde, âgée de cinq ans, a été retrouvée en arrêt cardiorespiratoire et n’a pu être réanimée. Avec un vent de cinq nœuds et une mer belle, la météo ne semblait pourtant pas particulièrement dangereuse, quoique le vent poussait au large.