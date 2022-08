Un accident de la route s’est produit ce dimanche 7 août dans la commune de Kerfourn, à 70 km de Lorient. L’accident, un choc frontal violent – qui reste à confirmer, a impliqué un monospace et une citadine, avec trois personnes à bord. Parmi les quatre victimes, un homme de 19 ans, passager de la citadine, est mort. Les autres, âgés de 33 à 21 ans, sont hospitalisés au centre hospitalier de Kério, à Noyal-Pontivy, d’après le quotidien régional Le Télégramme.

De grands moyens ont été mobilisés pour cette opération de secours, avec un fourgon de secours routier et quatre véhicules de secours de Kerfourn, Noyal-Pontivy, Réguiny et Rohan, ainsi que le Smur du centre hospitalier de Kério. Les gendarmes et le commandant adjoint de la brigade territoriale autonome de Pontivy étaient également présents sur les lieux. Une déviation a été mise en place à Pontivy, qui a été levée vers 22 heures.