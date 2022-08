La nourrice d’une fillette de six mois, décédée du syndrome du bébé secoué, a été mise en examen et écrouée, a-t-on appris samedi auprès du parquet de Saint-Etienne​. « L’assistante maternelle agréée domiciliée à L’Horme (Loire) a été présentée le week-end dernier à un juge d’instruction, qui l’a mise en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et placée en détention provisoire », a déclaré le procureur adjoint de la République de Saint-Etienne, André Merle, confirmant une information du quotidien régional Le Progrès.

Le 26 juillet dernier, vers 17 heures, la suspecte avait alerté le père de la fillette de six mois, en période d’adaptation chez elle, de la dégradation de l’état de santé du bébé. Hospitalisé, ce dernier était décédé deux jours plus tard à l’hôpital. L’autopsie de l’enfant avait montré qu’il avait succombé au syndrome du bébé secoué.

En outre, une vidéo réalisée par la mère de la fillette à l’intention du père, au moment de la déposer chez la nourrice, le matin du 26 juillet, avait montré l’enfant en bonne santé, selon le magistrat.