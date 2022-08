Un accident de la circulation impliquant une voiture de police a eu lieu mardi soir, vers 22 heures, dans le 5e arrondissement de Lyon. Comme l’indique Le Progrès, les sapeurs-pompiers ont dû intervenir pour prendre en charge trois policiers blessés, et un automobiliste se trouvant seul dans son véhicule, après une collision pour lesquelles les circonstances restent à déterminer.

L’un des fonctionnaires a été désincarcéré et se trouve en urgence absolue. Comme ses deux collègues, plus légèrement blessés, celui-ci a été transporté par les secours vers les hôpitaux Lyon Sud (Pierre-Bénite) et Edouard Herriot (Lyon 3e). L’automobiliste impliqué dans cet accident de la route, blessé sans gravité, a également été hospitalisé.