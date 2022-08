Un homme de 44 ans a été mis en examen pour meurtre et écroué dans l’enquête sur la mort d’un trentenaire par arme blanche à son domicile au Mans fin juillet, a indiqué mardi le parquet de la ville. Un autre homme, âgé de 38 ans, a été lui, en examen pour omission de porter secours et modification de scène de crime, et placé également en détention provisoire.

Déjà incarcérés dans le passé

Les deux individus « ont déjà été condamnés à plusieurs reprises, et notamment pour des faits de violences réitérées et ont déjà été incarcérés par le passé », a précisé la procureure de la République du Mans Delphine Dewailly dans un communiqué.

Dans la nuit du 24 au 25 juillet, un homme de 35 ans avait été blessé à son domicile au Mans et avait succombé à l’hôpital. L’enquête a permis « l’identification de deux amis de la victime, chez laquelle au cours de la soirée la discussion se serait envenimée, et aurait conduit l’un des deux hommes à porter le coup fatal », d’après la même source.