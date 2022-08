C’est un incident rarissime en Angleterre. Un plongeur avec masque et tuba a été blessé par ce qui semble être un requin dans le sud-ouest du pays, selon les garde-côtes britanniques, un incident rarissime dans le pays. L’agence britannique de la mer et des garde-côtes a en effet indiqué mardi dans un communiqué avoir pris en charge jeudi 28 juillet un plongeur « qui souffrait d’une morsure présumée de requin ». Selon l’Agence, « il semblerait que le nageur ait été blessé à la jambe ». Il a été pris en charge au port de Penzance, en Cornouailles, dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Malgré la tournure des événements, « c’était incroyable de voir de telles créatures majestueuses et je ne veux pas que cet incident ternisse la réputation d’espèces déjà persécutées », a réagi le plongeur blessé, cité mardi par le groupe « Blue Shark Snorkel Trips » qui avait organisé la sortie. « Ces incidents sont extrêmement rares et peuvent vite être mal compris », a également souligné le groupe. « Ces choses peuvent arriver quand on choisit d’interagir avec des animaux sauvages dans leur environnement », a-t-il expliqué sur Facebook.

Les requins bleus, qui peuvent mesurer jusqu’à quatre mètres de long, visitent les eaux britanniques l’été. Chasseurs, ils passent la plupart de leur temps en haute mer à manger poissons et crustacés. Le requin bleu est classé comme espèce « quasi menacée » par l’Union internationale pour la conservation de la nature. Il est prisé pour sa chair et ses nageoires se prennent régulièrement dans les filets de pêche.