Un grave accident a eu lieu ce mardi matin, aux alentours de 5h30 sur l’autoroute A7, dans le sens sud-nord, au niveau de Chantemerle-les-Blés (Drôme). Comme le révèle Le Dauphiné Libéré, deux hommes de 44 et 51 ans sont décédés après avoir percuté la barrière de sécurité, malgré l'intervention d'une quinzaine de sapeurs-pompiers et de deux équipes du Service mobile d’urgence et de réanimation (Smur).

05h53 : sur #A7 en direction de Lyon après la sortie n° 13 Tain L'Hermitage, la circulation est coupée. Nos équipes interviennent sur un #Accident. Bouchon de 2 km. ➡️ Sortie obligatoire et entrée fermée 13 Tain l'hermitage Écoutez @Radio1077 #InfoTrafic — Autoroute A7 (@A7Trafic) August 2, 2022



L'autre personne à bord du véhicule, un jeune homme de 24 ans, a été désincarcéré avant d'être hospitalisé en urgence absolue à Valence. Cet accident mortel a entraîné plusieurs kilomètres de bouchons avant que l'A7 ne soit totalement fermée entre Valence et Lyon. La portion d’autoroute a pu rouvrir normalement vers 8 heures ce mardi.