Une femme de 40 ans, qui se rendait au match du stade rennais, a été blessée au coude dans des circonstances qui demeurent floues. L'origine du différend et de l'altercation qui s'en suivi : un refus de priorité sur un rond-point sur le parking du supermarché de Rennes Cleunay, rapporte le Ouest France. La suite est plus surprenante puisque l'autre automobiliste impliqué a sorti un pistolet par la fenêtre et une balle a été tirée.

Dans la nuit de samedi à dimanche, l'homme en question se serait dénoncé de lui-même avec l'arme, un pistolet Glock, au commissariat. Placé en garde à vue, cet habitant de la région rennaise qui pratique le tir de loisir et détient six armes autorisées par un permis de détention, a expliqué qu'il allait chercher au moment des faits sa femme faisant des courses.

S'il a reconnu avec sorti l'arme et l'avoir brandi par la fenêtre, il indique qu'il ignorait qu'elle était chargée. La douille de 9 mm a été retrouvée sur place. Cependant, il n'est pas établi que la blessure de la victime soit causée par le tir d'arme à feu.

Jamais condamné, l'homme a demandé un délai pour sa défense. En attendant son procès, il a été placé sous contrôle judiciaire et remis en liberté.