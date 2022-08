« La vie va pouvoir reprendre au Parc Pastré. » Via un tweet agrémenté d’un smiley, l’adjoint à la mairie de Marseille en charge de la Sécurité civile Jean-Pierre Cochet a rassuré les Marseillais dimanche après-midi. Quelques heures plus tôt, la ville avait en effet alerté de la présence étonnante d’un « boa constricteur » dans un des bassins de ce parc du 8e arrondissement.

Le boa s'est avéré être une couleuvre plus conforme à nos latitudes. La vie va pouvoir reprendre au Parc Pastré😅. Bravo aux équipes de la ville pour leur mobilisation et merci aux marseillais d'avoir eu le bon réflexe en appelant Allô Mairie. https://t.co/ki8wSsG1uI — ☀️Jean-Pierre Cochet☀️ (@jpcochet13) July 31, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Nous vous appelons à la plus grande vigilance. Les équipes de la ville de Marseille sont sur place pour résoudre la situation », indiquait alors la mairie sur les réseaux sociaux. Puis les marins-pompiers sur place avec la brigade cynotechnique ont identifié l’animal comme étant une couleuvre à collier ne présentant pas le moindre danger, ce qui a poussé la ville à rétropédaler.

« Le boa s’est avéré être une couleuvre plus conforme à nos latitudes », précise Jean-Pierre Cochet. Le périmètre de sécurité et la balise installés par les agents de la ville ont donc été enlevés dimanche après-midi, et le bassin reste ouvert au public.