La police nationale du Bas-Rhin a lancé, jeudi, un appel à témoins pour tenter de retrouver un jeune homme autiste porté disparu depuis dimanche dernier à Strasbourg. La fiche de recherche précise que Rapha pourrait se trouver n’importe où sur le territoire français.

Rapha Tshibombo Tshishima, 22 ans, a quitté le domicile familial strasbourgeois, dimanche, emportant avec lui une valise dont le contenu n’a pas été précisé. La particularité de ce jeune homme est qu’il souffre d’autisme, les policiers expliquent donc qu’il « parle assez difficilement ».

Il aime « errer dans les transports en commun »

Rapha porte un polo gris, un short clair, des sandales de couleur marron et voyage avec sa valise. Il présente par ailleurs plusieurs cicatrices, notamment sur les lèvres et sur le sourcil droit.

Avant que son téléphone portable ne soit éteint, le jeune homme avait été localisé dans les 5e et 8e arrondissements de Paris. Depuis, plus de trace, la police précise néanmoins qu’il « aime errer dans les transports en commun » et que, par conséquent, il « est susceptible de se déplacer sur l’ensemble du territoire ».

Toute personne ayant des renseignements permettant de localiser Rapha est priée de contacter les enquêteurs de Strasbourg au 03.90.23.15.23.