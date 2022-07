Quatre hommes ont passé la nuit en garde à vue dans les bureaux du commissariat de la Tour-d’Auvergne, à Rennes (Ille-et-Vilaine). Tous d’origine tunisienne, ils sont soupçonnés d’être impliqués dans le meurtre d'un homme de 31 ans, dont le corps sans vie a été retrouvé dans la nuit du 26 au 27 juillet. Poignardée, la victime a été découverte dans le parc des Gayeulles, au nord-est de la capitale bretonne.

D’après la procureure de la République adjointe, le décès aurait été causé par une hémorragie massive. « L’autopsie a conclu à un traumatisme abdominal dû à une plaie donnée avec une arme blanche, ayant vraisemblablement atteint la veine rénale droite », précise Flavie Le Sueur.

Une altercation lors d’une soirée alcoolisée

Les quatre mis en cause sont âgés de 23, 24, 30 et 35 ans et sont tous domiciliés à Rennes. Trois des suspects sont frères. « Leurs rôles respectifs restent à déterminer », relate le parquet de Rennes. Les motifs de l’altercation ne sont pas clairs à ce stade. Les coups de couteau auraient été portés en marge « d’une soirée alcoolisée entre membres de la communauté tunisienne ». Une altercation a opposé la victime à un jeune homme, « qui a appelé ses deux frères arrivés rapidement sur les lieux ». D’après un proche de la victime présent au moment des faits, une bagarre aurait éclaté. La police judiciaire a été saisie de l’enquête.