Deux feux se sont déclarés 1,5 km de distance ce mardi dans l'Hérault en fin de matinée, sur le plateau d’Aumelas à 30 km à l’ouest de Montpellier. Ils se sont ensuite réunis. Les pompiers de Lodève ont été déployés afin de les neutraliser, tandis qu’un arrêté préfectoral a été mis en place pour interdire l’accès à la zone de l’incendie aux personnes et véhicules motorisés et non motorisés, rapporte le quotidien régional le Midi Libre.

« Au total, près de 500 sapeurs-pompiers sont engagés. Deux Canadairs et un Dash (avions bombardiers d’eau) sont également déployés, ainsi que deux avions de la cellule départementale des pompiers de l’Hérault. Trois colonnes de renforts zonaux sont attendues sur site », a indiqué la préfecture.

#DernièreMinute|| Pour le 🔥 de Saint Bauzille de la Sylve les moyens aériens @SecCivileFrance sont engagés en renfort des personnels au sol #DASH + #CANADAIR [vidéo d’illustration] pic.twitter.com/z4UiAnE9mJ — Pompiers 34 (@SDIS34) July 26, 2022

En début d’après-midi, une trentaine d’habitations ont commencé à être évacuées à Aumelas, village de 531 habitants, alors qu’un vent violent attisait le feu vers celles-ci. Des invités d’un mariage ont également été mis à l’abri. « Ordre du sous-préfet : évacuation totale du village, direction salle polyvalente de Vendemian », une localité voisine, a pour sa part indiqué sur Facebook la mairie d’Aumelas.