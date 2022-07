L’alerte est venue des voisins, qui se plaignaient des immondes odeurs émanant d’un appartement d’une des tours du quartier Bois-du-Château. Sollicités par le bailleur social propriétaire de l’immeuble, les pompiers ont vite compris pourquoi les couloirs empestaient tant. A l’intérieur de cet appartement de Lorient (Morbihan) les cadavres de cinq chats et d’un chien ont été découverts le 22 juillet, comme le rapporte Le Télégramme.

D’après des voisins interrogés par le quotidien, cela faisait deux semaines que l’odeur était nauséabonde dans les parties communes de l’immeuble. Un élément qui semble accréditer la thèse d’une mort remontant à au moins quinze jours. Les animaux auraient vraisemblablement perdu la vie en raison d’une déshydratation et des fortes chaleurs qui s’abattaient sur la région au moment de la mort.

La propriétaire partie pour chercher du travail

La propriétaire des animaux a été identifiée et interpellée par les forces de l’ordre. Âgée de 33 ans, elle aurait reconnu avoir quitté son logement depuis un mois pour « chercher du travail ». Elle aurait expliqué aux enquêteurs que des personnes devaient s’occuper des animaux. Ce qui n’a visiblement pas été fait. La mise en cause sera convoquée devant la justice en avril 2023 pour abandon d’animal et acte de cruauté.