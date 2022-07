Du haut de ses 16 ans, Hamidane est déjà impliqué dans deux affaires sordides. L’adolescent a été arrêté lundi soir alors qu’il venait d’ouvrir le feu avec une kalachnikov sur un homme attablé à la terrasse d’un bar à chicha du 11e arrondissement de Paris. La victime, âgée de 38 ans, est décédée, et quatre autres personnes ont été légèrement blessées. A l’issue de sa garde à vue, il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Son complice, lui, n’a toujours pas été retrouvé, même si la voiture empruntée par le duo a été découverte à Nîmes mercredi dernier.

Selon les informations de 20 Minutes, confirmées par des sources proches du dossier, le jeune homme est déjà très connu de la justice. Il devait d’ailleurs être jugé l’année prochaine à Nice pour avoir poignardé un autre adolescent l’été dernier à Menton. C’était le soir des vacances. Les jeunes de Menton s’étaient réunis près de la plage. Tout était parti d’un mauvais regard. Une bagarre avait éclaté. Julien* a voulu s’interposer. Hamidane lui avait alors planté un couteau dans le dos. Rapidement transporté à l’hôpital Lenval, à Nice, le jeune homme, lui aussi âgé de 16 ans a été opéré au petit matin.

« Pourquoi l’avoir libéré après quatre mois ? »

Hamidane, lui, avait été interpellé trois jours après par la police municipale de Beausoleil. Ce jeune, né en 2006 à Mayotte, avait ensuite été placé en garde à vue puis déféré au tribunal où il a été présenté à un juge pour enfants. Une information judiciaire pour tentative d’homicide volontaire et violence avec armes avait alors été ouverte. Hamidane avait été placé quatre mois en détention provisoire avant d’être libéré et placé sous contrôle judiciaire. Il devait comparaître l’année prochaine au tribunal. Mais entre-temps, l’adolescent, qui était déjà défavorablement connu des services de police avant les faits, est parti en région parisienne, lui qui n’avait pas de domicile stable à Menton.

Quelques mois plus tard, on le sait, Hamidane est mis en cause dans la mort d’un homme. Selon des sources proches du dossier, la thèse du règlement de comptes est privilégiée par les enquêteurs de la brigade criminelle de la police judiciaire. Le parquet, qui avait ouvert une enquête préliminaire pour « meurtre et tentative de meurtre en bande organisée » notamment, a requalifié les faits en « assassinat et tentative d’assassinat en bande organisée » lors de l’ouverture de l’information judiciaire vendredi.

Jeanne*, la mère de Julien, ne comprend pas pourquoi l’agresseur de son fils a été libéré à quelques mois de son procès, lui qui est, dit-elle, si « dangereux ». « Pourquoi l’avoir libéré après quatre mois ? Il serait resté enfermé, cette personne ne serait pas morte. Pourquoi il n’est pas enfermé ? Pourquoi il se balade comme ça ? Il est dangereux, quand il a poignardé mon fils, il est parti en courant en criant qu’il n’avait rien à perdre, il l’a hurlé dans la rue », raconte-t-elle à 20 Minutes. Son fils, « qui ne se drogue pas, ne fume pas, et qui est très sportif », vient d’avoir 17 ans. Un anniversaire qu’il aurait pu ne jamais fêter. La lame s’était arrêtée à quelques millimètres de la colonne vertébrale. Il souffre depuis de douleurs au dos.

Contacté, le parquet de Paris n’a pas souhaité répondre à nos questions.