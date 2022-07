On ne peut pas encore parler d’hécatombe sur les plages du littoral de la Manche et de la mer du Nord, mais la série de décès de baigneurs commence néanmoins à inquiéter les autorités. Dimanche, la préfecture maritime (Premar) a déploré la mort d’un onzième baigneur depuis le début de la saison, le 1er mai.

Dans la soirée, dimanche, un témoin a aperçu « un nageur inanimé » aux abords de la plage du Touquet, dans le Pas-de-Calais. Selon la préfecture maritime, ce témoin a pu ramener la victime, un homme de 45 ans, jusque sur la plage où il a tenté de le réanimer avant l’arrivée des secours. En vain, le nageur, dont on ignore la nationalité, a été déclaré décédé sur place.

Onze personnes mortes noyées en trois mois

Cette victime est loin d’être la première depuis le début de la saison. « Sur le ressort du Cross Jobourg, entre la baie du Mont st Michel et le cap d’Antifer, on a comptabilisé neuf personnes décédées en baignade », confirme à 20 Minutes la Premar. Un chiffre auquel il faut ajouter les deux morts sur le secteur du Cross Gris-Nez qui comprend le Nord et le Pas-de-Calais.

Un bilan très lourd qui, pour la Premar, s’explique par « une hausse inquiétante des comportements à risques ». Selon une source, « les victimes de ces derniers jours sont souvent assez âgées » et les drames découlent la plupart du temps « d’un manque de prudence » des baigneurs.

Les autorités insistent sur le respect des règles « de bon sens », à savoir, se baigner dans des zones surveillées, se faire accompagner si l’on est un senior, s’équiper en fonction de son activité et connaître le numéro des secours en mer.