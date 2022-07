Existait-il des consignes venant d’en haut entraînant le vigile du Manko à refouler des clients et clientes noires ? Alors que le restaurant à deux pas des Champs-Elysées, dans le 8e arrondissement de Paris, est dans la tourmente depuis qu’un témoignage vidéo circule sur les réseaux sociaux où l’on voit trois femmes refoulées à l’entrée de l’enseigne alors qu’elles étaient maquillées et apprêtées, le témoignage du vigile vient relancer la polémique. Celui-ci assure sur BFM TV qu’il avait des consignes de ses supérieurs de ne pas laisser entrer « beaucoup d’Africains ».

« On m’a dit tout de suite : "Il n’y a pas beaucoup d’Africains que tu dois laisser [entrer], il n’y a pas beaucoup de Maghrébins que tu dois laisser [entrer]. Il ne faut pas que ça soit communautaire" », explique-t-il à BFM TV, précisant que les consignes viennent de « managers ».

Enquête ouverte

Le soir du 16 juillet, trois jeunes femmes, qui ont réservé une table dans ce restaurant situé sur la très chic avenue Montaigne ont été refoulées. L’histoire éclate lorsque, quelques jours plus tard, l’une d’elles poste une vidéo sur Tik Tok. « Mais on est habillées en tenue de soirée ! C’est une blague ! […] J’aurais dû porter quoi ? », s’exclame l’une des trois femmes dans cette vidéo, où l’on voit des personnes blanches entrant dans l’établissement sans difficulté tandis que d’autres personnes noires se voient interdire l’accès.

La vidéo devient vite virale. Le 20 Juillet, la journaliste et militante Rokhaya Diallo écrit sur Twitter : « Notez bien le nom de ce lieu qui pratique le racisme sans complexe : Manko Paris ». Deux jours plus tard, une enquête est ouverte pour discrimination fondée sur l’origine, l’ethnie ou la nationalité. Et la vidéo, accompagnée de la légende « Ma première expérience de racisme », cumule plus de 650.000 vues.

SOS Racisme demande à la justice « d’établir la réalité des faits »

Le restaurant a présenté « ses excuses » dans un communiqué diffusé sur Instagram. « Manko respecte une charte de valeurs qui prône l’égalité, le respect, la tolérance et la bienveillance », assure l’établissement, annonçant que « les sanctions nécessaires ont été immédiatement prises et de façon permanente ».

L’association SOS Racisme, évoque un dirigeant, Tony Gomez, qui a « accueilli à plusieurs reprises SOS Racisme dans ses établissements et participé à plusieurs des dîners des marraines et des parrains de l’association ». L’association demande à la justice « d’établir la réalité des faits ».