Un homme de 53 ans est mort et deux personnes ont été transportées en urgence relative, après un feu d’appartement samedi soir à Canteleu près de Rouen, a-t-on appris dimanche auprès des pompiers de la Seine-Maritime.

Les pompiers avaient reçu vers 19 heures un appel, signalant un feu d’appartement au 10e étage d’un immeuble. Arrivés sur les lieux, une vingtaine de sapeurs-pompiers, constataient un « feu avéré et des étages supérieurs enfumés ».

Six blessés

Extrait du logement, un homme de 53 ans a été déclaré décédé par médecin du Smur, a indiqué le service départemental d’incendie et de secours de Seine-Maritime (Sdis76), confirmant des informations des médias locaux.

Deux victimes ont aussi été transportées en urgence relative sur le CHU Rouen, et trois autres victimes classées indemnes et laissées sur les lieux, selon le SDIS. Vers 22 heures, un bilan provisoire faisait état de six victimes au total. Vers 1 heure, les pompiers dénombraient également neuf appartements endommagés par l’incendie nécessitant le relogement d’une dizaine de personnes par le bailleur ou la famille.